تخريج الدفعة الثالثة من برنامج إعداد القاد للأطباء بصحة الإسكندرية

شهدت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تخريج الدفعة الثالثة من برنامج “إعداد القادة” للأطباء والإداريين، بمعدل 120 ساعة تدريبية، تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبإشراف الدكتورة ضحى حجاج مدير إدارة التدريب.

إعداد كوادر قيادية

وصرحت الدكتورة غادة ندا، أن البرنامج يهدف الي إعداد كوادر قيادية قادرة على العمل القيادي والإشرافي بمهارة وإبداع و تضمن موضوعات مختلفة كالتخطيط الإستراتيجي، والقيادة والحوكمة والجودة وادارة الأزمات والكوارث ومهارات العمل الجماعي والعديد من الموضوعات التي تخدم بيئة العمل.

٦٠ متدرب

وأضافت الدكتورة ضحى حجاج، أن عدد المتدربين بلغ 60 متدرب 32 من الفريق الطبي، و28 من الفريق الإداري لتحقيق اقصى استفادة لأماكن العمل وقد تم عمل اختبار قبل بداية البرنامج لاختيار المتدربين كما تم اجراء اختبار في نهاية البرنامج لقياس مدي الإستفادة و قد شارك في تقديم البرنامج 17 محاضر من الأكفأ في كل مجال لتقديم الاستفادة العلمية و العملية للمتدربين

الجوانب القيادية والاشرافية والإدارية

وأوضحت الدكتورة داليا حسني منسق البرنامج، أن البرنامج اشتمل علي 16 موضوع مختلف غطت جميع الجوانب القيادية والاشرافية والإدارية وبرامج التحول الرقمى والقيادة في ظل رؤية مصر2030 وادارة الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية وقانون الخدمة المدنية والإحصاء الحيوي Performance Management و Career Management

وقد تم اقامة حفل التخرج بمستشفى رأس التين العام باستضافة الدكتورة نفيسة عبد الفتاح مديرة المستشفى حيث تم تكريم المحاضرين و المتدربين.



وفاز بالمراكز الأُول



من الفريق الطبي الدكتورمصطفى محمد غانم، ومكرر الدكتورة فاطمة شعبان عبد الرازق والدكتورة مارييت هاني حنا، والدكتورة هبة عبد المحسن محمد والدكتورة نعمات احمد محمد، ومني احمد عبد الحميد

ومن الفريق الإداري سارة بيشوي يوسف ومهندسة منال بسيوني شهاوي ومهندسة، رانيا صبري بسيوني ومحمد سالم رفاعي وأيه فتحي نبيه.

و في نهاية الاحتفال تقدمت الدكتورة غادة ند بالشكر والتقدير لكل المحاضرين والمنسقين على المجهود المبذول خلال الشهور الماضية، وتتقدم بالتهنئة لكل من اجتاز الدورة التدريبية، ومتمنية تطبيق كل ما تم الاستفادة منه خلال الدورة التدريبية في بيئة العمل من اجل النهوض بالمنظومة الصحية في الإسكندرية.



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