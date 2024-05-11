إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية الفاوية بدشنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث نفذت إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعيه بقرية الفاويه، برئاسة سامح عثمان رئيس قرية ابو مناع غرب وباستخدام معدات الوحدة المحلية تمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والتعدي علي حرم الطريق والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قاد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز، يرافقه نائبه فراج الوحش، حملة ازالات مكبرة لإزالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة بناحية حجازة بحري، رافقهما خلال اعمال الحملة عدد من القيادات الشرطية من مركز شرطة قوص، مدعومين بفرقة من قوات الامن المركزي من مديرية امن قنا بالإضافة الي مسئولي هندسة الري بقوص.

واشار الشعيني، إلى أن جهود الحملة نجحت في تنفيذ ٦ قرارات ازالة لحالات مستهدفة، من على أراضي أملاك الدولة من علي مساحة 3200م ، لافتاً إلى ان التعديات عبارة عن عمل أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاعات مختلفة تمت ازالتها حتي مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة وسط تأمين امني مكثف من العناصر الامنية بمركز شرطة قوص مدعومة بفرقة من قوات الامن المركزي من مديرية امن قنا.

وأكد رئيس المركز قدري الشعيني، أن الوحدة المحلية عازمة بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والجهات المختصة على مواصلة الجهود للتصدي لكافة اشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق الوحدة ، بالإضافة إلى ازالة اي تشوينات معده للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها، مشددًا علي رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

وقامت الوحدة المحلية لقرية حجازة بناء علي توجيهات السيد الدكتور رئيس المركز بإزالة ٦ حالات تعدي علي املاك الدولة علي مساحة 3262 م في إطار حملة الإزالات المكبرة للموجة22.