ضمن خطة التطوير.. تدشين ميدان السلام بجامعة جنوب الوادي

دشنت جامعة جنوب الوادي فى قنا، اليوم السبت، ميدانًا جديدًا بالجامعة، تحت اسم ميدان السلام، ضمن خطة تطوير ميادين الجامعة وبإشراف متخصصين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن العمل الإبداعي يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية وتجميل ميادين الجامعة بإبداعات كلية التربية النوعية بإشراف الدكتور محمد سعيد، مشيرًا إلى اهتمام إدارة الجامعة بالشكل الجمالي والتنسيق الحضاري وإبراز إبداعات منتسبي الجامعة في مجال الفنون.

وبيّن الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة ان الميدان عبارة عن تشكيل معدني ملون بالاحمر والاسود من قطاعات الحديد على طرفه حمامة بيضاء رمزا للسلام.

ووجه التحية لفريق قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية على جهودهم في تجميل ميادين الجامعة بالأعمال الفنية المتميزة.

تطوير البوابات:

وقبل شهور ناقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع التفاصيل الفنية لتوصيل كابلات الإنترنت للبوابات الإلكترونية ودراسة مسار الكابلات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى حرص الجامعة على التحول الرقمي في مختلف القطاعات وإلى أهمية تركيب البوابات الإلكترونية لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب ولحسن انتظام سير العملية التعليمية وهى من أساسيات جودة التعليم.

وأضاف أن البوابات الإلكترونية بمداخل الجامعة للعمل على تأمين الدخول للجامعة عن طريق التحكم في دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي والمسموح لها فقط، وكذلك تسجيل عملية الدخول والخروج لجميع طلاب الجامعة والعاملين.

وفي ديسمبر العام الماضي، نفذت الجامعة، خطة تركيب البوابات لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بانتظام.

ووجه رئيس الجامعة، بالحرص على الشكل الجمالى والحضارى حول هذه البوابات، وإنشاء مطبات بلاستيكية من ضمن معايير السلامة والأمان عند دخول وخروج منسوبى الجامعة ، مع تأمين سلامة الطلاب من درجة الحرارة المرتفعة في أوقات النهار، وتركيب تندات حول هذه البوابات للحماية من الشمس .

وفي فبراير الماضي، نفذت جامعة جنوب الوادي فى قنا، مجموعة من الإصلاحات والتطوير لمرافق البنية التحتية بمقر الجامعة شرق قنا، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ضمت بوابة الكيلو6 وبوابة المساكن والأسوار الخارجية للجامعة.

ووجه رئيس الجامعة بالاهتمام بالمظهر الحضاري والتخلص من النباتات التالفة وحسن استثمار الموارد المتاحة.

كما تابع رئيس الجامعة خلال جولته تأهيل الأرصفة ووجه بسرعة تركيب اللافتات الإرشادية بمختلف أنحاء الجامعة.