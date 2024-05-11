غداً.. قطع الكهرباء عن عددًا من المناطق بنجع حمادي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم السبت، عن قطع الكهرباء عن عددًا من المناطق بداخل مدينة نجع حمادى، وذلك لاجراء اعمال الصيانة بقطاع الكهرباء بمدينة نجع حمادى .

ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائى، صباح غدا الاحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢م من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة صباحا. والمناطق التى سوف يتم فصل التيار بها هى :-

(١) منطقة الترعة الضمرانية .

(٢) منطقة التقسيم المخالف .

(٣) خلف الاستاد الرياضى .

من ناحية أخرى وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم تدشين ميدان السلام بمقر الجامعة بقنا.

واكد رئيس الجامعة ان هذا العمل الإبداعي يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية وتجميل ميادين الجامعة بابداعات كلية التربية النوعية باشراف الدكتور محمد سعيد، مشيراً إلى اهتمام ادارة الجامعة بالشكل الجمالي والتنسيق الحضاري وابراز ابداعات منتسبي الجامعة في مجال الفنون.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة، أن الميدان عبارة عن تشكيل معدني ملون بالاحمر والاسود من قطاعات الحديد على طرفه حمامة بيضاء رمزا للسلام . ووجه التحية لفريق قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية على جهودهم في تجميل ميادين الجامعة بالأعمال الفنية المتميزة.

وأفتتح الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، برنامج المدير الادارى والمالى المحترف بمركز التطوير الوظيفى و الذى يهدف إلى بناء و تطوير قدرات منسوبى الجامعة بجميع أطيافها فى المهارات الادارية و المالية.

وأكد على رؤية الجامعة فى تطوير المورد البشرى ليواكب رؤية الدولة فى التنمية المستدامة و يتوافق مع رؤيتها 2030.

وأضاف إلى أن هذا البرنامج سوف يليه برامج تدريبية متنوعة و متخصصة منها برنامج مهارات الاستشارات الفنية و برنامج صيانة الأجهزة العلمية و الطبية.

أكد رئيس الجامعة، أهمية البرنامج في تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتنمية الموارد البشرية بالجامعة، مشيراً إلى أن أى إنسان لا تكون له رؤية او استراتيجية لتطوير المكان الذى يتولى ادارته لا يجب عليه السعى لتولى وظيفة معينة فالمسألة ليست تنافس ومزاحمة انما مسئولية وظيفية ويجب اضافة قيمة بعيدا عن الشخصنة وان يكون الهدف هو العمل المؤسسى وتوافر المعلومات واستخدامها لاتخاذ القرارات ، وأشاد رئيس الجامعة بالمشاركين في البرنامج وحرصهم على تطوير مهاراتهم، موجهاً شكره لمركز التطوير الوظيفى برئاسة الدكتور محمد عمران على ما بذلوه من جهد من اجل اقامة هذا البرنامج وغيره من الدورات الهامة والمفيدة لمنتسبى جامعة جنوب الوادى.

وأشار الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى، الذى أعد البرنامج التدريبي إلى أن البرنامج يشمل 10 محاور رئيسية تنمى مهارات التواصل و العمل الجماعى والقيادة الفعالة وحل المشكلات والتوجية والتحفيز و العرض الفعال إضافة الى المهارات التقنية والمالية ومهارات إدارة التغيير.

وأضاف الدكتور عمران، أن القائمين على التدريب هم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس و مدربون معتمدين بالمركز وأن المجموعات التدريبية تضم فئات وظيفية مختلفة من أعضاء هيئة تدريس ومديرين وإداريين و ماليين بهدف التقاء جميع أطياف المؤسسة على هدف مشترك هو التطوير الذاتى و المؤسسى.