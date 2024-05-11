محافظ سوهاج يستقبل وزير الشباب والرياضة

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، صباح اليوم عقب وصوله للقيام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بسوهاج، وافتتاح أعمال التطوير الملحقة بها، والتعرف على احتياجاتها وتوفيرها.

وأعرب النعماني، عن سعادته بزيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظه والتي ستتضمن جولة خاصة للمقر الجديد للجامعة، سيتم خلالها انطلاق ماراثون رياضي من أمام مبني الإسكان الطلابي، ثم بدء فعاليات ندوة بعنوان "الاستثمار الرياضي مستقبل وطن" والتي سيحاضر بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد، ثم تختم الجولة بافتتاح معرض الانشطة الفنية والابتكارات الطلابية.