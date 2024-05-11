أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت بالمصانع والأسواق

أسعار الحديد والأسمنت، اليوم السبت.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية ومن أرض المصنع، تراجعًا جديدًا، قبل بداية التعاملات بالأسواق، ليتراجع سعر طن حديد عز بنحو 657 جنيهًا، ليسجل أقل سعر له في الأسواق خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء بصورة عامة، التي استقرت في بعض الأنواع وتراجعت في الأنواع والشركات الأخرى، ويحرص قسم الاقتصاد بالوفد على تقديم المعلومات الاقتصادية والمصرفية كافة، وأسعار العملات والأسعار بالأسواق كالذهب والخضراوات والفاكهة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الأسعار بالأسواق المصرية، لاسيما أسعار الحديد والأسمنت التي جاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت بالأسواق المصرية:

حديد الاستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 40354 جنيهًا، بتراجع 295 جنيهًا.

حديد عز

سجل سعر طن حديد عز 41965 جنيهًا، بانخفاض 657 جنيهًا.

حديد الجارحي

وسجل سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألفًا 500 جنيه للطن

حديد العلا

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفًا 550 جنيهًا للطن

حديد الكومي

وسجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و550 جنيهًا للطن

حديد السويس للصلب

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و400 جنيه للطن من المستهلك

حديد بشاي

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و100 جنيه للطن.

حديد المراكبي

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و400 جنيه للطن .

حديد مصر ستيل

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و300 جنيه للطن.

حديد الجيوشي للصلب

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و600 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم بالأسواق:

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي: 2226 جنيهًا، بتراجع 57 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه.

بلغ متوسط سعر العسكري بني سويف 1،960 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت المسلح 2،020 جنيه.

بلغ متوسط سعر جنوب الوادي 1،960 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت المخصوص 2،010 جنيه.

بلغ متوسط سعر أسمنت السويس 2،020 جنيه.