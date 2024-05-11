محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح

أفتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، موسم حصاد القمح والوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر.



جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد الكلية، والدكتور ايهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية.

وبدأت الجولة بتفقد الصوب الخاصة بنباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والمفرخ السمكى ، بالإضافة إلى تفقد المزارع السمكية المكثفة والمفتوحة ومزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى.



وشملت الجولة افتتاح موسم حصاد القمح بمزارع الكلية، استمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة، إلى شرح تفصيلى من عميد الكلية حول موسم حصاد القمح فى مزارع الكلية حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح حوالى 60 فدان.

وأشاد اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية، بالتعاون المثمر مع جامعة بنها فى مختلف المجالات والقطاعات التى تهدف الى خدمة أهالي المحافظة، مؤكداً على اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح، موضحا أن اجمالي ما تم توريده حتى الأن قد بلغ 70438 طن و445 كيلو، مُشيراً إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على إنتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص الجامعة على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم زراعة 60 فدانا من محصول القمح هذا العام وذلك من خلال الإعتماد علي تقاوي منتخبة وراثياً ومحسنة تقنياً وعلمياً من أجل محصول وفير ملائم للمناخ المصري.



وأضاف الدكتور السيد فوده، أنه تم التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة داخل مزارع كلية الزراعة ومنها محصول القمح وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وأهالى القليوبية.

من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي أن الكلية أخذت على عاتقها زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح منذ العام الماضى وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة القمح من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى لحل مشاكل المزارعين.