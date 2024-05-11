رحيمي يقود تشكيل العين أمام يوكوهاما الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لنادي العين الإماراتي، التشكيل الأساسي لمواجهة يوكاهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2024.

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يلعب العين المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: يحيى نادر - كوامي أوتون - خالد الهاشمي - بندر الأحبابي.

خط الوسط: بارك يونج وو - محمد عباس - أليخاندرو ورميرو - عبد الكريم تراوري - ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي.

أرقام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا قبل ملاقاة يوكوهاما الياباني

بات فريق الكرة الأول بنادي العين الإماراتي على موعد مع إنجازا جديدا عندما يلعب مع يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا ووصوله للمرة الرابعة في تاريخه للنهائي بعد أن حقق هذا الإنجاز ثلاث مرات من قبل في أعوام 2003 و2005 و2016، حيث فاز باللقب الأول ثم خسر أمام الاتحاد السعودي وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على التوالي.

مشوار العين في دوري أبطال آسيا قبل المباراة النهائية

العين



أصبح فريق الكرة الأول بنادي العين الإماراتي على موعد مع إنجازا جديدا عندما يلعب مع يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا ووصوله للمرة الرابعة في تاريخه للنهائي بعد أن حقق هذا الإنجاز ثلاث مرات من قبل في أعوام 2003 و2005 و2016، حيث فاز باللقب الأول ثم خسر أمام الاتحاد السعودي وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على التوالي.

ويلتقي العين مع مضيفه يوكوهاما إف مارينوس الياباني اليوم السبت في ذهاب نهائي البطولة القارية، بعد مسيرة حافلة للفريق في النسخة الحالية من البطولة.

دور المجموعات

وبعد تأهله إلى دوري أبطال آسيا بصفته بطل دوري المحترفين الإماراتي وقع العين في المجموعة الأولى إلى جانب باختاكور الأوزبكي، والفيحاء السعودي، وآهال التركماني.

وتحت قيادة المدرب السابق ألفريد شرودر، بدأ العين مشواره برحلة إلى طشقند حيث سجّل بداية سريعة عندما افتتح كودجو لابا التسجيل في غضون عشر دقائق ثم هيأ المهاجم التوجولي الكرة أمام خالد البلوشي ليسجل الهدف الثاني قبل أن يختتم التسجيل في الشوط الثاني ليفوز العين 3 /صفر.

واستمر الزخم الهجومي في المباراة الثانية، هذه المرة على ستاد هزاع بن زايد، حيث سجل العين أربعة أهداف في مرمى آهال، وأحرز الظهير الأيسر إيريك جورجينس دو مينيزيس الهدف الأول في غضون أربع دقائق من انطلاق المباراة، وبدأ سفيان رحيمي مسيرته نحو صدارة ترتيب هدافي البطولة بضربة رأس قبل أن يحرز لابا وقلب الدفاع كوامي كواديو هدفين ليقودا الفريق الإماراتي للفوز 4 /2 ومواصلة رحلة الانتصارات.

ولم يختلف الوضع كثيرا خلال المواجهة أمام الفيحاء والتي فاز بها العين 4 /1 ، وسجل كواديو الهدف الأول برأسه، ثم أضاف أليخاندرو روميرو (كاكو) اسمه في قائمة الهدافين ليمنح العين التقدم بهدفين في نهاية الشوط الأول، وضاعف صانع الألعاب الباراجواياني رصيده الشخصي في الشوط الثاني قبل أن يسجل رحيمي هدفاً رائعا.

وفي مباراة الإياب أمام الفيحاء التي أقيمت بعد أسبوعين تقدم العين إلى دور الـ16، وكان لابا في أفضل حالاته، حيث سجل هدفاً بكعب القدم وأضاف آخر من تسديدة مباشرة في أول 40 دقيقة من عمر المباراة، قبل أن يسجل رحيمي في الدقيقة 60 الهدف الثالث، في حين أحرز الفيحاء هدفين، ليرفع الفريق الإماراتي رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات.

وأقيل المدرب شرودر بسبب المستوى المخيب للآمال في الدوري المحلي، وبدأت فترة بديله هيرنان كريسبو بالخسارة على أرضه أمام باختاكور، حيث أجرى المدرب الأرجنتيني تغييرات واسعة، إذ غاب أمثال رحيمي ولابا وحارس المرمى خالد عيسى، ليخسر العين بنتيجة 1 /3على ستاد هزاع بن زايد.

وفي نهاية منافسات دور المجموعات، اختتم العين مشواره بالفوز، حينما عاد رحيمي إلى التشكيلة الأساسية ليسجل هدفه الرابع في دور المجموعات من ضربة جزاء قبل أن يسجل عمر أتزيلي من ضربة جزاء ثانية للعين خلال الفوز 2 /1 على آهال، وينهي الفريق مشواره برصيد 15 نقطة من 18 ممكنة، تصدر من خلالها ترتيب المجموعة الأولى.

دور الـ 16

وبعد تبادل الانتصارات على باختاكور، وجد العين نفسه في مواجهة الفريق الأوزبكي الثاني ناساف في دور الـ16.

وساعدت بعض اللمسات الأخيرة الضائعة أمام المرمى من مهاجمي ناساف، العين على الحفاظ على نظافة شباكه، في حين كان كل من رحيمي والقائد بندر الأحبابي على وشك خطف هدف، لكن العارضة وقفت لهما بالمرصاد لينتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الكرة الآسيوي.

واحتاج العين في مباراة الإياب على أرضه إلى سلسلة من التصديات الاستثنائية من الحارس عيسى للحيلولة دون نجاح ناساف في التسجيل، لكن في وقت مبكر من الشوط الثاني، تأخر الفريق بهدف بعد ضربة ركنية وصلت من خلالها الكرة إلى أكمل موزجوفوي ليسدد من مسافة قريبة ويضع ناساف في المقدمة.

ولم يستغرق الأمر سوى بضع دقائق قبل أن يتمكن العين من العودة عبر لابا الذي سدد كرة رائعة في الشباك ليدرك التعادل، وبدت المباراة متجهة إلى الوقت الإضافي قبل أن يرتكب حارس مرمى ناساف عبد الواحد نعمتوف خطأ في محاولته التقاط كرة عرضية من اليسار، لتصل الكرة أمام رحيمي الذي سجل هدف الفوز بعد دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع، مما أرسل العين إلى دور الثمانية، لأول مرة منذ عام 2017.

العين والنصر

العين والنصر

وكان العين على موعد مع مواجهة صعبة أمام النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في دور الثمانية، وعلى ستاد هزاع بن زايد، تقدم العين بهدف قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة من كاكو لرحيمي الذي راوغ الحارس ديفيد أوسبينا وسجل في الشباك.

وأدى مزيج من التصديات البطولية لعيسى وضياع عدة فرص من رونالدو ورفاقه إلى معاناة النصر من أجل التسجيل، واكتملت معاناتهم عندما تم طرد المدافع إيمريك لابورت في وقت متأخر، الأمر الذي سمح للعين بحسم مباراة الذهاب قبل خوض مباراة الإياب في الرياض.

وعلى ستاد الأول بارك كانت الجماهير على موعد مع أكثر المباريات إثارة في دوري أبطال آسيا 2023 /2024، والتي بدأت عندما أرسل كاكو مرة أخرى تمريرة متقنة اخترقت الدفاع ووصلت إلى رحيمي الذي سدد بين ساقي الحارس راغد النجار ليسجل هدف الافتتاح.

وأصيب مشجعو النصر البالغ عددهم 23 ألف مشجع بالذهول عندما تغلب رحيمي على النجار مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، حيث سدد في الزاوية القريبة ليسجل هدفه الثامن هذا الموسم، لكن النصر استعاد بعض الأمل بعد أن تفوق ساديو ماني على عيسى قبل أن يمرر إلى عبد الرحمن غريب، الذي نجح في تقليص الفارق.

وبدأ الشوط الثاني بقوة وسجل أوتافيو هدفا النصر قبل أن يهدر رونالدو فرصة ذهبية للفريق السعودي، لكن أليكس تيليز سجل هدفا ثالثا للنصر ليتعادل الفريقان 3 /3 في مجموع اللقاءين، وليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، وعاد العين ليتقدم من جديد في مجموع المباراتين إثر خطأ من الحارس النجار قبل أن تصل الكرة أمام سلطان الشامسي ليسدد في المرمى، لكن ضربة جزاء متأخرة سجل من خلالها رونالدو هدف التعادل للنصر ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حقق خلالها العين الفوز بنتيجة 3 /1 بعد أن أهدر أوتافيو ركلة الترجيح الحاسمة.

مواجهة العين والهلال

ومع خروج النصر، وقف عملاق الرياض الآخر الهلال في طريق العين للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة. كان على المدرب هيرنان كريسبو أن يواجه نفس الفريق الذي تعرض أمامه لخسارة ثقيلة 1 /7 في نفس المرحلة من العام السابق عندما كان يشرف على تدريب الدحيل.

وخلال المواجهة أمام الهلال الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، كان رحيمي نجماً متألقاً منذ البداية لصالح العين، حيث وضعهم في المقدمة بعد ست دقائق فقط.

العين والهلال

وفي منتصف الشوط الأول، تعرض اللاعب المغربي لعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل محمد العويس، ليتقدم ويسجل الهدف الثاني، وقبل انتهاء الشوط الأول، أكمل رحيمي الثلاثية (هاتريك) من ضربة جزاء جديدة.

ورفض الهلال الاستسلام، وقلص الفارق مباشرة بعد بداية الشوط الثاني عن طريق مالكوم، لكن ضربة الجزاء الثالثة لأصحاب الأرض أتاحت لكاكو فرصة التسجيل واستعادة فارق الأهداف الثلاثة.

واستغل سالم الدوسري الارتباك داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني للهلال، وكان بإمكانه أن يضيف الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة ارتدت من القائم لتنتهي المباراة بنتيجة 4 /2 لصالح العين.

وكانت مباراة الإياب دراماتيكية في الرياض حيث بدأت المباراة بضربة جزاء احتسبت للهلال ، لكن إيريك ادرك التعادل للعين قبل أم يحرز سالم الدوسري هدف الفوز لهلال لكنه لم يكن كافيا للعبور إلى النهائي، حيث تفوق العين بنتيجة 5 /4 في مجموع لقاءي المربع الذهب ليصعد للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام إلى النهائي حينما واجه جيونبوك هيونداي موتورز الكوري في نهائي نسخة 2016.