أسعار العملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصراف الآلي

أسعار العملات العربية والأوروبية، اليوم السبت.. شهدت أسعار العملات خلال تعاملات، اليوم السبت، في البنوك المصرية وماكينات الصراف الآلي أمام الجنية المصري، استقرارًا، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 153.09 جنيه للشراء، و154.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 58.87 جنيه للشراء، 59.33 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأوروبية، خلال تعاملات اليوم السبت، والذي يعُد اليوم الثاني للإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري والبنك المركزي، وتحرص الوفد على تقديم الخدمات المالية والمصرفية كافة وأسعار السلع بكل أشكالها، كـ"الخضراوات والفواكة والعملات ومواد البناء وأسعار الذهب والفضة والنحاس والحديد" لاسيما أسعار العملات التي تشهد رواجًا بحثيًا بين المستوردين والمصدرين والمقبلين على السفر، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي خلال السطور التالية:

أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم السبت في البنوك المصرية:

سعر الدولار اليوم السبت في مصر

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 50.72 جنيه للشراء، 51.09 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 58.87 جنيه للشراء، 59.33 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم السبت

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 153.09 جنيها للشراء، و154.12 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.