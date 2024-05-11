قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الغوارنة

قال اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه بالإشتراك مع المجتمع المدنى قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية الغوارنة التابعة لمركز و مدينة أبو حماد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى، وذلك بحضور كل من مديرى إدارات (الرعاية والعلاج، الرعاية التناسلية) بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة أبو حماد البيطرية، وكبار المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٩٥ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و٧٣ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل، والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ١٥٣ رأس ماشـية، و ٤٥ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ٣٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٢٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وترقيم وتسجيل ١٠٠ حيوان، وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى، وتقديم العلاج المجانى، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.