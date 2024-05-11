"أم العيال" سابت له البيت.. سمسار ينهي حياته بطريقة مأساوية

لم يتحمل سمسار مغادرة زوجته المنزل والانفصال عنه فقرر التخلص من جياته بطريقة ماساوية ، ااقدم شاب على انهاء حياته بطريقة ماساوية بتناول قرص مبيد حشرى لحفظ الغلال المعروف " الحبة القاتلة " داخل الشقة سكنه بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية اثر مرورة بحالة نفسيئة سيسة بسبب انفصالة عن زوجته .

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، إخطارًا من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول « أ.م.ال. » 49 عامًا، سمسار، إلى مركز السموم مصابًا بادعاء تناول مادة غير معلومة، وتوفى عقب وصوله وفشل محاولات إنقاذه.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وبسؤال والده "م.ال.د" 71 عامًا، بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، قرر أن نجله تناول مبيدًا حشريًا «قرص لحفظ الغلال "

وكشف الأب في التحقيقات أن نجله أقدم على إنهاء حياته لمروره بحالة نفسية سيئة لانفصاله عن زوجته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك، فيما أيد الواقعة شاهد عيان من جيران المتوفي.

وبالعرض على المستشار أحمد ياسر المحامى العام الأول لنيابات الدخيلة والعامرية، قرر التحفظ على الجثمان بالمستشفى، وندب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى، لبيان سبب الوفاة ، وطلب سرعة إجراء تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة.

من جانب اخر وردت معلومات سرية ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيله بمزاولة نشاطه الاجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحا لذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش و3 لفافات لمخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرام و6000 قرص لعقار "تامول" المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.