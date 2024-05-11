قنصل فرنسا تزور مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير

في إطار برنامج التعاون المشترك ، قامت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية لينا بلان، يرافقها H.E. Alexandra Lamotte المسئولة عن التنمية المستدامة بالسفارة الفرنسية بالقاهرة بزيارة المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في الإسكندرية .

Alexandra Lamotte

وكان في استقبلها الدكتور ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب ، نيابة عن الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

والتقت قنصل عام فرنسا بالدكتور كريم محمود طنبل ، عميد البحث العلمي للشؤون البحرية وذلك في إطار التعاون المشترك.

من جانبها رافقت الدكتور عبير مراد مديرة إدارة الإتصال المؤسسي، لينا بلان قنصل فرنسا والوفد المرافق لها خلال الجولة التفقدية.

تضمنت الزيارة جولة في مقر الأكاديمية بأبي قير للإطلاع على آخر التطورات والتعرف على قدرات الأكاديمية الى جانب زيارة مركز القبة السماوية ، ومعهد السلامة البحرية ، ومجمع المحاكيات المتكامل.