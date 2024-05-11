وكيل تعليم الغربية يتفقد سير الامتحانات بطنطا والسنطة

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الثاني بإدارتي شرق طنطا والسنطة، حيث تفقد مدارس اخناواى الابتدائية، اخناواي الاعدادية المشتركة، التابعة لإدارة شرق طنطا، ومدارس عثمان احمد ابو زيد الإبتدائية، اشناواي الاعدادية المشتركة التابعة لإدارة السنطة.



وتفقد وكيل الوزارة، لجان المدارس، وتم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، وتأكد أنها مطابقة لتعليمات الوزارة، كما تم الاطمئنان إلى سير العملية الامتحانية بشكل جيد، وتم التأكد من عدم وجود أي شكاوى أو معوقات لسير الامتحان، وانتظمت العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.



ووجه وكيل الوزارة، بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع تحقيق الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير الإضاءة الجيدة والتهوية اللازمة، والمحافظة على التباعد بين الطلاب داخل كل اللجان، مؤكداً على الالتزام بالضوابط الامتحانية المنظمة لسير الامتحان، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المدارس، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

وشدد على حظر دخول الهواتف المحمولة حتى ولو مغلقة، والتأكد من عدم وجود أي وسائل تساعد على الغش، تحقيقا للانضباط والمساواة بين جميع الطلاب.

وأشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة الانتهاء من عمليات التقدير بصفة يومية عقب انتهاء الامتحان، والرصد الورقي والالكتروني أولا بأول، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل، وتأمين لجان النظام والمراقبة بالمدارس، وعدم السماح بدخول أي شخص بخلاف الأعضاء، مشيرًا إلى أن 2705 مدرسة تستقبل 981902 طالب وطالبة لأداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، حيث بدأت المرحلة الابتدائية امتحاناتها أمس وتستمر حتى الأحد الثاني عشر من مايو، وتستمر امتحانات المرحلة الإعدادية حتى الإثنين الثالث عشر من مايو، وتستمر امتحانات النقل للمدارس القنية حتى الخميس الموافق السادس عشر من مايو، وتبدأ صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة امتحاناتها من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من مايو، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر، مؤكداً على كافة الضوابط الامتحانية داخل اللجان، والتشديد على منع دخول الهاتف المحمول، والسماعات الالكترونية، وأي وسائل تساعد على الغش، وتحقيق التباعد بين الطلاب داخل كل لجنة، بحيث لا يتجاوز العدد بكل لجنة عن 22 طالب.

الجدير بالذكر أن الصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية تؤدي اليوم امتحانات مادتي الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، أما الصف الأول والثاني الإعدادي، فيؤديان اليوم مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية، فيما يؤدي الصف الأول والثاني الإعدادي المهني، الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية ، ويؤدي الصف الأول والثاني والثالث والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، والصفين الأول والثاني الزراعي، اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.