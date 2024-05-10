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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثنائي الهلال السعودي خارج قائمة البرازيل النهائية في كوبا أمريكا 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، عن قائمته التي ستخوض المعسكر الذي يسبق فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2024.

 

 كوبا 2024


وبسبب الإصابة غاب البرازيلي نيمار جونيور نجم نادي الهلال السعودي عن قائمة البرازيل المتجهة للبطولة.

وغاب أيضًا نجم الهلال مالكوم، الذي تزايدت التوقعات مؤخرًا بشأن إمكانية انضمامه إلى المنتخب بسبب الأداء المميز الذي يقدمه مع الزعيم منذ بداية الموسم الحالي.

 

وجاءت قائمة البرازيل الأخيرة على النحو التالي:

اليسون - بينتو - إيدرسون - دانيلو -  يان كوتو - غوليرمي ارانا -ينديل - بيرالدو - ميليتاو - دابريل ماجالياس - ماركينيوس - أندرياس بيريرا - برونو جيمارياش - دوجلاس لويز - جواو جوميز و لوكاس باكيتا - إندريك - ايفانيلسون جابريل مارتينيلي - رافينها - رودريجو - سافينيو - فينيسيوس.

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