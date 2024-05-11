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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خلال مواجهات مع الاحتلال.. إصابة مواطنين بحالات اختناق شمال الخليل

مواجهة الاحتلال مع
مواجهة الاحتلال مع المواطنين

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، فجر اليوم السبت، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها اطلاق قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين، ما أدى الى اصابة العشرات بحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوبا، وبلدة صوريف شمال غرب الخليل، وفتشت عشرات منازل، وعبثت بمحتوياتها.

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