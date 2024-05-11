تعرف على قصة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

يحتفي العالم في الثاني عشر من مايو كل عام باليوم العالمي للتمريض وذلك من أجل تسليط الضوء على أصحاب تلك المهنة باعتبارهم ملائكة الرحمة وأصحاب الرسالة الإنسانية التي يؤدونها بكل حب وإخلاص من أجل إسعاد غيرهم، والتركيز على إسهامات الممرضين في المجتمع.



ويأتي شعار الاحتفال باليوم العالمي للتمريض هذا العام تحت شعار" الممرضون والممرضات معًا: قوة من أجل الصحة العالمية"، للتأكيد على أهمية وتفرد مهنة التمريض.

ويُحتفل باليوم العالمي للتمريض كل عام وهو ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل التي تعتبر رائدة في مجال التمريض الحديث.

وتعد فلورنس هي مؤسسة التمريض الحديث وكان لها باع طويل بالكفاح في سبيل هذه المهنة الإنسانية، حيث عُرفت بـ"سيدة المصباح" أو "السيدة حاملة المصباح"، من أجل وضع أسس وقوانين لحماية المهنة والعمل لتطويرها، وفي العام 1907 حصلت على وسام الاستحقاق تقديرًا لمشوارها الطويل في خدمة المرضى ومداواة الجرحى خلال حرب القرم ما بين 1854 و1856

ويحتفل المجلس الدولي للتمريض بهذا اليوم منذ عام 1965م.

ويستهدف الاحتفال بهذا اليوم لتغيير النظرة العالمية لموظفي المؤسسة الصحية، والتأكيد على أهمية حقوق الممرضات والمرأة وكافة العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض من خلال العمل على إقامة ندوات لمناقشة حماية حقوق الممرضات والمرأة، مناقشة بعض طرق حماية حقوق العاملين الصحيين ومناقشة كيفية الاستثمار في العاملين في مجال الرعاية الصحية.