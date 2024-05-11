أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم السبت

كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن هناك هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، عسير، جازان ، الباحة كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الرياح في البحر الأحمر

وأضاف المركز، أن الرياح في البحر الاحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

تكون سحب

وذكر، أن حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، مع ارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر في الخليج العربي خفيف الموج.