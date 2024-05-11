إنبي 2008 يفوز على المصرية للاتصالات في دوري الجمهورية

حقق فريق إنبى مواليد 2008، الفوز على نظيره المصرية للاتصالات بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.



وأنهى الفريق البترولي دورى الجمهورية بفارق 15 نقطة عن أقرب منافس للفريق البترولى "الأهلى" ، بعد الفوز على المصرية، في المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملاعب نادى إنبى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة لدورى الجمهورية.

بينما حرص فريق المصرية للاتصالات على إقامة ممر شرفى لأبطال الدورى هذا الموسم وإهدائهم باقة من الزهور ، وذلك قبل إنطلاق المباراة اليوم .

نجح الفريق الفوز فى 32 مباراة، وتعادل فى مباراتان فقط، ولم يتلقى الفريق آى هزيمة خلال مشواره هذا الموسم .

وجاء رصيد الفريق البترولي 98 نقطة، بينما أحرز 95 هدفًا، وتلقت شباكه 18 هدفًا فقط.