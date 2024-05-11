عاجل
فرنسا تدعو إسرائيل لوقف العملية العسكرية في رفح عشرات الشهداء والمصابين بينهم صحفي وعائلته جراء قصف إسرائيلي بمخيم جباليا الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عصيرة الشمالية وقوصين فجر اليوم السبت
السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2008 يفوز على المصرية للاتصالات في دوري الجمهورية

إنبي 2008
إنبي 2008

حقق فريق إنبى مواليد 2008، الفوز على نظيره المصرية للاتصالات بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري الجمهورية لهذا الموسم 2023/2024.

txt

خسائر اتحاد جدة بعد الهزيمة الثقيلة في الدوري السعودي


وأنهى الفريق البترولي دورى الجمهورية بفارق 15 نقطة عن أقرب منافس للفريق البترولى "الأهلى" ، بعد الفوز على المصرية، في المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملاعب نادى إنبى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة لدورى الجمهورية.
بينما حرص فريق المصرية للاتصالات على إقامة ممر شرفى لأبطال الدورى هذا الموسم وإهدائهم باقة من الزهور ، وذلك قبل إنطلاق المباراة اليوم .
نجح الفريق الفوز فى 32 مباراة، وتعادل فى مباراتان فقط، ولم يتلقى الفريق آى هزيمة خلال مشواره هذا الموسم .
وجاء رصيد الفريق البترولي 98 نقطة، بينما أحرز 95 هدفًا، وتلقت شباكه 18 هدفًا فقط.

مواد متعلقة

محمد بركات يشيد بمستوى أكرم توفيق مع الأهلي
الجريدة الورقية