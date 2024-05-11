خسائر اتحاد جدة بعد الهزيمة الثقيلة في الدوري السعودي

تعد الهزيمة الثقيلة لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد أمام ضيفه الاتفاق صفر/5، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، لتضع المزيد من الأرقام القياسية السلبية في سجل الاتحاد حامل لقب الموسم الماضي.

وسجلت هذه الخسارة التاريخية عددًا من الأرقام السلبية لفريق الاتحاد في موسم للنسيان خرج فيه الفريق خالي الوفاض كما أصبح قريبًا من فقدان كل الفرص للمنافسة على مركز آسيوي.

وتعد تلك المرة هي الأولى على الإطلاق التي يتلقى فيها الفريق أربع أهداف في شباكه في الشوط الأول فقط، طوال تاريخه بمسابقة الدوري.

كما أنها المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك الاتحاد خمس أهداف أمام الاتفاق، في مباراة واحدة، خلال تاريخ مواجهاتهما بالمسابقة.

وجاءت الخسارة أمام الاتفاق لتكون الأكبر للفريق هذا الموسم، ويأتي خلفها خسارته أمام النصر 2/5.

واستقبلت شباك الاتحاد 49 هدفا هذا الموسم ببطولة الدوري، لتصبح تلك الحصيلة الأعلى له في تاريخه ببطولة الدوري، علما بأن الرقم مرشح للزيادة مع تبقي ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة.