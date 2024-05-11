رفع 29 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم رفع ما يزيد عن 29 ألف طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بمختلف أرجاء المحافظة خلال شهر ابريل الماضي ، جاء ذلك وفقاً لتقرير وحدة المخلفات الصلبة بشأن نقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن.

حيث أوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة بأنه تم رفع 3 آلاف و48 طن من نواتج الهدم بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم ، و 5 آلاف و17 طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم ، كما تم رفع 1430 طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة 3 آلاف و288 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، و 656 طن في بركة السبع ، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 4 آلاف و 590 طن ، فيما تم الإنتهاء من رفع 4 ألاف و990 طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا ، بالإضافة إلى رفع 600 طن بمدينة سرس الليان ، ومركز السادات 1814 طن ، و 4 آلاف و 7 طن بنطاق مركز ومدينة أشمون .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية الإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للموطنين ، و تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة ، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة