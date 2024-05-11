مخاطر تناول العنب لمرضي السكري.. طبيبة توضح

أوضحت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي داريا أوتيوموفا لماذا يمكن أن يكون العنب ضارًا، والعنب من التوت الضار لكثير من الناس (وربما الأكثر ضرراً من بين كل ما يتم تناوله كغذاء).

وأشارت الدكتورة أوتيوموفا إلى أن هذا المنتج النباتي يتميز باحتوائه على جرعات عالية من السكر: إذ تحتوي 100 جرام من العنب مثلا على 16 جراما من السكر.

ويحتوي العنب على كمية كبيرة من الجلوكوز، لذلك لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة أو تليف الكبد.

وأضافت داريا أوتيوموفا أن العنب غني بالسعرات الحرارية بطبيعته، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع إلى حد ما، وهذا يعني أنه عند تناوله، يدخل السكر بسرعة إلى الدم ويرتفع مستواه بشكل حاد، مما يؤدي إلى زيادة استجابة الأنسولين.

وبالتالي فإن الاستهلاك المتكرر للعنب يمكن أن يثير عمليات غير مرغوب فيها، بما في ذلك ترسب الدهون الزائدة والالتهابات.

ومن الخصائص السلبية الأخرى للعنب أنه يحفز زيادة الشهية والجوع، ويشجعك على تناول المزيد من الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر العنب من مسببات الحساسية القوية، ويمكن أن تكون بذوره مصدرًا للمركبات السامة.

وأضافت طبيبة الجهاز الهضمي: "بالإضافة إلى ذلك، يحفز العنب إنتاج عصير المعدة - ولا ينبغي أن يستخدمه الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة أو الاثني عشر".

ما هو داء السكري؟

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري. وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي. تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي. لكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تُشخَّص على أنها داء السكري. ويمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري، ما لم تُتَّبع الخطوات اللازمة للوقاية منه. يحدث السكري الحملي أثناء الحمل، لكنه يختفي بعد الولادة.