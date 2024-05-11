السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالناصر زيدان: المصري هو صاحب الحق للتواجد في الكونفدرالية وليس إنبي

عبد الناصر زيدان
عبد الناصر زيدان

فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الأحق بالتواجد في الكونفدرالية الإفريقية، للموسم المقبل.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن المصري البورسعيدي هو صاحب الحق في التواجد بالكونفدرالية الإفريقية وليس إنبي.

وأضاف، أن وفقا لنتائج المواجهات المباشرة في الدور الأول، فإن المتأهل للكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل هو المصري لأنه استطاع الفوز على الفريق البترولي.

وأكمل، أن أيمن الشريعي رئيس إنبي "فبرك" اللوائح بما يهواه، وأدلى بتصريحات غير صحيحة على الإطلاق

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