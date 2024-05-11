طبيبة تشرح فوائد عصير الكرفس وتأثيره على إزالة السموم

تحدثت أخصائية التغذية بولينا زورافليفا عن فوائد عصير الكرفس الطازج وحذرت من موانع الاستعمال، قالت أخصائية التغذية في إحدى المقابلات إن عصير الكرفس مفيد كمزيل طبيعي للسموم: فهو يحفز الكبد والكلى، وبالتالي ينشط عمليات إزالة السموم من الجسم.

بالإضافة إلى ذلك فإن تناول الكرفس وعصيره يؤثر على عمل الجهاز الهضمي.

وأضافت المتخصصة لخدمة الأخبار العامة : "يساعد عصير الكرفس على تحسين عملية الهضم: فالمشروب يحفز الأمعاء على إنتاج الأحماض المفيدة، والتي بدورها تساعد على زيادة كمية البكتيريا المفيدة وتطبيع عمل الجهاز الهضمي".

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر عصير الكرفس مفيدًا كمصدر للعناصر الغذائية المناعية والمعززة للصحة مثل الزنك والنحاس وحمض الفوليك وفيتامين ب ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى ذلك، فهو علاج ممتاز للمخلفات ومحارب ممتاز للالتهابات.

يحتوي عصير الكرفس على الأبيجينين واللوتولين، وهما من مضادات الأكسدة المفيدة التي تقلل الالتهاب. وقالت Zhuravleva: "إنها تساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والربو التحسسي والتهاب الأنف".

لا يستطيع الجميع شرب عصير الكرفس

حذر الطبيبة من عدم تناوله للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى، فهو مدر قوي للبول ويزيد من الحمل عليهم، ويجب عليك أيضًا عدم تناول عصير الكرفس إذا كنت تعاني من ارتفاع حموضة المعدة أو أثناء الحمل (فذلك يزيد من خطر الإجهاض).

ما هي حرقة المعدة؟

حرقة المعدة هي ألم حارق في الصدر، خلف عظمة الصدر مباشرةً. ويزداد الألم سوءًا غالبًا بعد الأكل أو في المساء أو عند الاستلقاء أو الانحناء.

حرقة المعدة العرضية حالة شائعة ولا تستدعي القلق. كما أن معظم الأشخاص يمكنهم السيطرة على الانزعاج الناتج عن حرقة المعدة من خلال تغيير نمط حياتهم واستخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

قد تكون حرقة الفؤاد (حرقة المعدة) الأكثر شيوعًا أو التي تعوق ممارسة الروتين اليومي عَرَضًا لحالة مَرَضية أكثر خطورة تتطلب رعاية طبية.

تحدث حرقة المعدة عندما يرتجع حمض المعدة إلى الأنبوب الذي ينقل الطعام من فمك إلى معدتك (المريء).

عندما تبتلع الطعام عادة، ترتخي مجموعة من العضلات المحيطة بأسفل المريء (المَصَرّة المريئية السفلية) للسماح بدخول الطعام والسوائل إلى المعدة. وبعد هذا تنقبض العضلة مرة أخرى.