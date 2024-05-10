أساءت للإسلام والمسلمين.. من هي شادن فقيه صاحبة تريند صلاة الجمعة والذات الإلهية؟

زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اللبنانية شادن فقيه، بعد إثارتها غضب المسلمين بإهانة الدين الإسلامي بتصريحات مسيئة، حيث طالب الكثيرون بمعاقبتها وإحالتها للقضاء بتهمة ازدراء الأديان السماوية.

من هي شادن فقيه المتهمة بالإساءة للإسلام والمسلمين؟



وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن اللبنانية شادن فقيه..

شادن فقيه

شادن فقيه

ممثلة كوميدية



تحمل الجنسية اللبنانية

اشتهرت بإثارتها للجدل من خلال الآراء أو الأعمال الفنية.



تمتلك أسلوب هجومي سواء في الفن أو عرض وجهة نظرها حول أي قضية مثيرة للجدل، وبالأخص ما يحدث داخل لبنان.

شادن فقيه



قدمت بعض البلاغات ضدها من قبل أمين الفتوى في لبنان بتهمة الإساءة للمعتقدات الدينية.



تتعمد إثارة الجدل في كل أعمالها الفنية من أجل الشهرة وتصدر تريندات مواقع التواصل الإجتماعي.



وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد شنوا حملة هجوم عنيفة على اللبنانية شادن فقيه، بعد تصريحاتها الأخيرة حول آرائها في الذات الإلهية، بالإضافة إلى سخريتها من بعض آيات القرآن الكريم، واستنكارها لصلاة الجمعة، وذلك خلال تقديمها إحدى الفقرات في "ستاند أب كوميدي".



شادن فقيه متهمة بالاساءة للدين الإسلامي



وصفت شادن صلاة الجمعة بأنها مجرد "مضيعة للوقت" على حد قولها، كما تلفظت بعدد من الكلمات المسيئة للدين الإسلامي والشعائر الدينية، مما أثار غضب واستياء المسلمين وطالبوا بمحاسبتها وعقابها بأقصى عقوبة على هذا الفعل المسيء الذي وصفوه بأنه ازدراء للدين الإسلامي.

شادن فقيه

شادن فقيه كتلة شيطانية متحركة



ووصفها الكثيرون بأنها منذ أول انطلاقتها، في كل مسارها سواء ستاند أب أو مواقع التواصل، كان هناك كتلة فكر شيطاني يتحكم برأسها، فضلًا عن تقديمها محتوى هابط جدا يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، فهذا الأمر لم يعتبر حرية رأي بل استهزاء بالدين والأخلاق.

في الوقت نفسه، لم يكن المصريين فقط هم من تأذوا بتصريحات شادن، بل والشعب اللبناني أيضًا، حيث نظم سكان مدينة طرابلس وقفةً احتجاجيّة في ساحة النور، اعتراضًا على سخريتها من الدين الإسلامي، كما قدم مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، شكوى عاجلة ضدها، اتهمها فيها بالإساءة والتجديف في حق العزة الإلهية والرسول محمد عليه الصلاة والسلام والمسّ بالدين الإسلامي الحنيف وشعائره وإثارة النعرات الدينية والطائفية والنيل من الوحدة الوطنية.

شادن فقيه

أول تعليق من الناشط السياسي اللبناني طارق طراد على أزمة شادن فقيه

من جانبه، علق الناشط السياسي اللبناني طارق طراد على أزمة شادن فقيه قائلًا: "الاستخفاف بواحدة من أهم الشعائر عند المسلمين صلاة الجمعة... الشعائر الدينية مش مادة للنكت والمسخرة..."