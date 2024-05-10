حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لتدريب المنتخب (فيديو)

قال حلمي طولان، نجم الزمالك منتخب مصر السابق، إن حسام حسن لا يصلح مدربا لمنتخب مصر ، معقبا: “لا أتجنى على أحد.. بتكلم بموضوعية وعلم ومنطق.. أنا أتحدث عن جوانب فنية شايفها بخبراتي من سنة ٧٩ حتى الآن".

وأضاف حلمي طولان خلال حواره برنامج “بالخط العريض” على شاشة تليفزيون “الحياة”، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب: "يجب عند اختيار المدرب أن يكون موهوبا في اختيارات اللاعبين وفي قراراته ودراساته العلمية.. فيه مدربين معندهمش مؤهلات.. ثم الدورات التدريبية التي حصل عليها وشخصيته أيضا موضع اعتبار”.

وتابع حلمي طولان: "“لدينا أزمة في التدريب والمدربين لأن العملية أصبحت تجارية.. كل واحد عايز يشتغل عشان ياخد فلوس، معندناش تأهيل جيد للمدربين وجزء منه يقع على عاتق المدرب نفسه”.

ووصف حلمي طولان، المدربين إيهاب جلال وطارق العشري وعلاء عبدالعال بأنهم جيدين، فيما رفض تقييم المدرب علي ماهر، معقبا: “ اللي ممكن يبقى كويس واحد زي أحمد سامي.. مدرب هيبقى كويس.. وعبدالحميد بسيوني إلى حد كبير”.

واستنكر حلمي طولان، نجم الزمالك ومنتخب السابق، الأوضاع الكروية في مصر، قائلا: "المشهد الكروي في مصر لا يسر عدو أو حبيب".



تأجيل المباريات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص

وأضاف حلمي طولان خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج “بالخط العريض” على فضائية “الحياة” : “نعاني منذ ٣ سنوات.. من وقت كورونا وجدول الدوري غير منتظم وهذا يخفض من مستوى اللاعبين والكرة بصفة عامة.. وكنت أتمنى وقت كورونا إلغاء الدوري لأن تأجيل المباريات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص”.

وعن مشاجرة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي مع مدربه يورجن كلوب، قال طولان: “زعلت جداً من صلاح في الموقف الأخير هو أعظم من أنجبت مصر.. وأنا من أشد المساندين لصلاح بعد موقفه من منتخب مصر والتحامل عليه.. هو نموذج محترم ويجب الحفاظ عليه وأن نضعه في أعيننا"

وتابع حلمي طولان:" لا يجب أن يعترض محمد صلاح على المدرب ..هذا أغضبني جدا جدا خصوصا أن الأمر حدص في العلن.. ممكن يتكلم مع المدرب لكن مش في العلن أنا كمدرب عمري ما أهاجم لعيب، ضروري اللاعب يحافظ على شكل المدرب امام الناس خصوصا أن كلوب له علاقة قوية مع صلاح".



وأضاف طولان: “أنا عارف إن صلاح يعاني من ضغوط شديدة سواء من مصر أو إنجلترا أو عايز يبقى هداف الدوري أو يحافظ على إنجازاته وهذه ضغوط كبيرة”.