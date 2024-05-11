90 حملة تفتيشية علي 400 منشأة غذائية بالغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملات المكبرة التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتشديد الرقابة علي جميع اماكن تداول الغذاء.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، منها 2 طن و200 كيلو جرام ااسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 100 ألف قطعة حلوى منتهية الصلاحية يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

كما تم ضبط 205 عبوة غزل بنات يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وطن مخللات منتهية الصلاحية و750 كيلو جرام مقرمشات منتهية الصلاحية، و7000 عبوة حلوي اطفال، وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية.