خبير أثري يكشف حقيقة اكتشاف مجسم قرب الأهرامات وتوقع الوصول لمقبرة (فيديو)

كشف الخبير الأثري الدكتور مجدي شاكر، حقيقة ما تردد عن اكتشاف بعثة يابانية اكتشاف مجسم قرب الهرم الأكبر وتوقعها الوصول لمقبرة.

وقال الخبير الأثري، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، إن منطقة الأهرامات ظل الدفن فيها لفترة كبيرة للغاية، وفيها مقابر للشخصيات المهمة والقضاة والأفراد.

لا يمكن تأكيد وجود مقابر جديدة بنسبة 100%

وأوضح الخبير الأثري أن هناك حديثا عن وجود حوائط من الحجر الجيري، والمنطقة كلها حجر جيري، وهذا أمر طبيعي ولا يمكن تأكيد وجود مقابر جديدة بنسبة 100% ولكن هناك نسبة كبيرة لوجود مقابر في هذه المنطقة.

كشف أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الأهرامات، تفاصيل المشروع الجديد لإعادة تبليط الهرم الثالث "منكاورع "، كاشفا عن وجود دراسة محكمة بشأن المشروع وكساء الهرم.

أضاف أشرف محيي الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فريقا مصريا مكونا من 15 أثريا بالإضافة إلى 6 خبراء من اليابان للمشروع، مبينا أن الفريق يتكون من معماريين ومهندسين من أجل إتمام المشروع الكبير للهرم.

ولفت محيي الدين، أن المشروع مرحلته الأولية تستغرق عاما، مشيرا إلى أنه يتم العمل في المشروع بناء على الدراسات من أجل الحفاظ على الآثار المصرية التاريخية، قائلا: "نحن حماة الإرث والتاريخ".

ونوه مدير مدير منطقة آثار الأهرامات، إلى أن الإشراف على المشروع سيكون مصريا، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا بالحفاظ على الآثار.