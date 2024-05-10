الأحد.. محاكمة 19 متهمًا في خلية المرج الثالثة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد غد الأحد 12 مايو 2024، محاكمة 19 متهما بـ"خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب والتزوير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2022، المتهمون من الأول وحتي الثاني عشر انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا لجماعة الإخوان.

والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتي الـ 18 ليس من ارباب الوظائف ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.

المتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الت 13 وحتي الت 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.

المتهمون من الأول وحتي التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.

ومن جهة اخرى قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس ‏الوزراء يتحرير(140) مخالفة للمحلات التى لم ‏تلتزم بقرار الغلق خلال24 ساعة.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء ‏بشأن إتخاذ التدابير اللازمة ‏لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك ‏الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة ‏وزارة الداخلية على مستوى ‏الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير ‏‏(140) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم ‏بقرار الغلق.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة والعرض على النيابة ‏العامة.‏

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة ‏الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.‏