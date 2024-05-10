باريس سان جيرمان يُحدد موعد تكريم مبابي

حددت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي موعد تكريم نجمها كيليان مبابي، بعدما قرر الرحيل بشكل رسمي عن النادي خلال الساعات القليلة الماضية.



وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان سيُكرم مبابي الأحد المقبل في ملعب حديقة الأمراء، وسط حشد جماهيري كبير.

وكان مبابي قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، خلال مقابلة تلفزيونية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما البي أس جي بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما خسر في مباراتي الذهاب والإياب بهدفين نظيفين بمجموع المباراتين.

وأكدت تقارير صحفية أن مبابي مبابي وقع على عقود انتقاله لريال مدريد الإسباني خلال شهر مارس الماضي.

وأكدت أن اللاعب وقع على عقود انضمام للملكي الإسباني خلال الفترة التي حددتها الفيفا للسماح له بالتوقيع للنادي الذي يرغب في تمثيله.