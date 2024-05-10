رئيسة اليونان تزور الجمعية اليونانية ودار المسنين خلال زيارتها للإسكندرية

أكدت رئيسة الجمهورية اليونانية " كاترينا ساكيلاروبولو " اليوم" الجمعة " على قوة العلاقات التي تربط بين مصر واليونان.

والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحباً بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية.

ومعربا عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الجمهورية اليونانية، الجمعية اليونانية بالإسكندرية، والتقت بالجالية اليونانية.

وقال المهندس أندريا فافيادس رئيس مجلس إدارة الجمعية اليونانيه بالإسكندرية، أن إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسية دولة اليونان، تفقدت خلال زيارتها الجمعية اليونانية المدرسة اليونانية، ودار المسنين وأهم الخدمات المقدمة للجالية اليونانية من تعليم وصحة، مشيرا إلى أنه يوجد 53 طالبا بالمدرسة اليونانية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية اليونانية ، أن رئيسية اليونان أنها تفقدت عدد من معالم محافظة الإسكندرية، جاء ذلك بحضور السفير اليوناني والقنصل العام وأعضاء مجلس الإدارة .

كانت إيكاترينى ساكيلاروبولو؛ رئيس الجمهورية اليونانية ،أجرت اليوم، الجمعة، زيارة إلى مكتبة الإسكندرية، كان فى استقبلها الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وقيادات المكتبة، رافق رئيس جمهورية اليونان، لينا ميندوني؛ وزيرة الثقافة اليونانية، وإليكي خادزي؛ أمين عام رئاسة الجمهورية اليونانية.

وأجرت " إيكاتريني" جولة في المكتبة استمعت خلالها إلى شرح حول أهم ما تتضمنه من مقتنيات ومعارض، إضافة إلى رسالة المكتبة ومقتنياتها عن الفترة اليونانية الرومانية، ومركز الإسكندرية للدراسات الهيلينستية، وقصة إعادة إحياء المكتبة الجديدة على يد الدكتور مصطفى العبادي.

وتعرفت خلال الجولة على أحد أهم مقتنيات مكتبة الإسكندرية وهو تمثال ديمتري الفاليري، مستشار بطليموس الأول سوتير وملهم إنشاء مكتبة الإسكندرية القديمة، والذي أهدته جمعية أصدقاء المكتبة اليونانية، وتمثال آخر للشاعر اليوناني الشهير قسطنطين كفافيس.

وحرصت رئيس جمهورية اليونان؛ على التوقيع في كتاب الزيارات، وإلتقاط صورة تذكارية مع الدكتور أحمد زايد وقيادات المكتبة، وتبع ذلك جولة تفقدية في معرض الإسكندرية عبر العصور ومتاحف المخطوطات والآثار والسادات.

وقدم الدكتور أحمد زايد هدايا تذكارية لضيفة المكتبة، من بينها قلم قيم من الإصدارات الخاصة بالمكتبة والذي يقدم إلى الملوك والرؤساء وصادر منه 331 نسخة على مستوى العالم فقط، بالإضافة إلى مجموعة كتب؛ ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية، ومقتنيات متحف الآثار، وأسطورة الإسكندرية، وأخيرًا كتاب عن الشاعر كفافيس.