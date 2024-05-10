الزوجة وراء قتل زوجها.. القته من أعلى المنزل بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، من كشف ملابسات واقعة مصرع شاب من علو يوم الأربعاء الماضي، في قرية الشيخ علي شرق، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وكشفت التحريات التى قادها اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، أن الواقعة يحول حولها وجود شبهة جنائية، وأن مرتكب الواقعة زوجة المجني عليه قامت بإلقاء زوجها من أعلى المنزل في قرية الشيخ علي مركز دشنا.

البداية كانت بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب يدعى، حازم.م، يبلغ من العمر ٣١ عامًا، قامت زوجته بإلقائه من أعلى منزل الزوجية بقرية الشيخ علي شرق بمركز دشنا.

تم إلقاء القبض على المتهمة وجارى استكمال التحقيقات معها أمام الجهات المختصة، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.