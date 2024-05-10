إصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر

أصيب شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الحر شبرا بنها نطاق مدينة قليوب إتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الحر شبرا بنها أمام مدينة قليوب فى اتجاه محافظة القاهرة ووقوع مصابين وتكدس بحركة الطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ملاكى اتجاه محافظة القاهرة بسبب السرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة ووجود اثنان مصابين.

و تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وتم رفع آثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.