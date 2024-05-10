صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لـأهالي كفر شكر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية المنشاة الصغرة التابعة لمركز ومدينة كفر شكر لمدة يومين، وهما 10 و11 من شهر مايو الجاري، وأن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

و أشارات "مديرية الشئون الصحية " إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل، والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.



وتابعت المديرية أن خريطة القوافل الطبية تعمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة عن الوحدات الصحية، والمستشفيات المركزية، في إطار العمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري والعمل على توفير كل الاحتياجات من خلال تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى لاتخاذ اللازم، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وكانت نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية مشتهر بمركز طوخ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة، وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إبراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب.