التشكيل الرسمي لمباراة الجونة وفاركو في الدوري الممتاز
يلتقي فريقا الجونة ونظيره فاركو، بعد قليل، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين، على استاد خالد بشارة في مدينة الجونة في السابعة مساءً.
وجاء تشكيل الجونة
حراسة المرمى: صبحي سليمان
الدفاع: صبري رحيل – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول - محمد عبد الفتاح
الوسط: رضا صلاح – نور السيد – كريست كيجالي
الهجوم: مازن ياسر - فرانك إيتوجا – أيمن سعد "موكا"
وفي المقابل يقود الثلاثي: أحمد شريف – شكري نجيب – عمرو جمال هجوم فاركو.
وجاء تشكيل فاركو
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: عزمي غومة - أحمد عوض – ياسين السيد – جيفرسون إينكادا
الوسط: محمد فخري – محمود جهاد – محمود عماد
الهجوم: أحمد شريف – شكري نجيب – عمرو جمال
ويحتل الجونة المركز العاشر في سلم الدوري برصيد 28 نقطة من 20 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة من 19 مباراة.