مصرع شخص ورضيعته في حريق شقة بمنشأة القناطر

قررت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في منشأة القناطر، تسبب في مصرع أب وابنته وإصابة والدته للوقوف على أسبابه.

مصرع شخص ورضيعته في حريق شقة ب منشأة القناطر

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بنشوب حريق في شقة بمدينة منشأة القناطر شمال الجيزة، انتقلت على الفور سيارات الاطفاء لاخماد الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق داخل شقة هرع الأهالي لإنقاذ قاطنيها، إلا أن مالك الشقة فارق الحياة ورضيعته مختنقين بالأدخنة كما أصيبت والدته وتم نقلها إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شخص يطعن زوجته بسبب خلافات أسرية بالعمرانية

كما أمرت نيابة جنوب الجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط طعن المتهم زوجته بسلاح أبيض في العمرانية، وسط الشارع بسبب خلافات بينهما.

كما أمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

وأشارت التحقيقات أثناء سير سيدة وزوجها ويبدو حدوث خلاف بينهما فاجئها الزوج عندما أخرج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه، وغرسه في صدرها وسط صرخاتها واستغاثاتها بالمارة الذين نجحوا في إبعاده عنها والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة.

نقلت سيارة الإسعاف الزوجة المصابة إلى المستشفى في حالة سيئة، وتم اقتياد الزوج إلى قسم الشرطة لاستجوابه حول دوافع الجريمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بقيام أحد الأشخاص بطعن زوجته وسط الشارع بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام عاطل بطعن زوجته بسكين وسط الشارع بسبب خلافات أسرية جرى نقل الزوجة مصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بالوراق

وفي سياق اخر ،سيطرت الحماية المدنية بالجيزة ، علي حريق داخل شقة سكنيةبنطاق دائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.