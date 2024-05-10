وكيل صحة سوهاج يحيل مسئولين بالمديرية ومستشفى الحميات للتحقيق

تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة خلال جولة ميدانية مستشفى الصدر بجزيرة شندويل لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى بها وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .





بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم الإستقبال والطؤاري والأشعة المقطعية والمعمل والقسم الداخلي موجهاً مسئول الصدر بالمديرية ومدير المستشفى بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات المعمل لتقديم خدمة أفضل للمرضى.





كما تفقد الدكتور أحمد محروس مستشفى الحميات وأشاد بتواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمستشفى والأقسام الداخلية موجها بإحالة المسئولين بالمديرية والمستشفى المتسببين في تأخر توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمعمل المستشفى للتحقيق .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على المتابعة المستمرة لمنشأت القطاع الصحي لضمان حصول المواطنين على خدمة طبية متميزة .





وفي سياق متصل عقدت اللجنة العليا لمكافحة الأمراض المعدية والأوبئة بمحافظة سوهاج ثاني اجتماعاتها بديوان مديرية الصحة برئاسة الدكتور أحمد محروس وحضور كلا من المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري والمهندسة هبة محمد عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان وأشرف مشرف مدير إدارة البيئة بالمحافظة والدكتورة رجاء حسين مدير عام إدارة المتوطنة والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي وكذلك ممثل عن مديرية الزراعة .





جدير بالذكر أن اللجنة تشكلت بقرار رقم 2 لسنة 2024 من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للوقاية والحفاظ على صحة مواطنيها من الأمراض المعدية المختلفة .





ناقشت اللجنة في ثاني إجتماعاتها آليات وأولويات العمل لمكافحة الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها

والقضاء على البؤر التي ربما قد تكون عائل لنواقل الأمراض المعدية وآليات العمل المشترك والتعاون بين جميع المديريات المعنية كلا في مجال اختصاصه ودوره ومجاله .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية لديها نظام ترصد قوي وكوادر مدربة لافتاً إلى أن اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم لديه رؤية ثاقبة وتشكيل تلك اللجنة أمر هام ولابد من تعاون جميع الجهات للحفاظ على المكتسبات الصحية والتخلص من الأسباب التي قد تؤثر على صحة المواطن .

وأشار الدكتور أحمد محروس إلى ضرورة التنسيق بين جميع المديريات و لوحدات المحلية للوصول لأفضل النتائج المرجوة موضحاً أن المواطن السوهاجي يحظي بإهتمام كبير علي جميع المستويات.





وكان الإجتماع الأول قد عقد في السادس من شهر فبراير من العام الجاري بديوان عام المحافظة برعاية محافظ سوهاج .