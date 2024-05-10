فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثالث بتربية الزقازيق

شهد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر العلمي الطلابي السنوي 2024 في نسخته الثالثة بعنوان «تطوير كلية التربية جامعة الزقازيق برؤية طلابها» تحت شعار «كليتنا أجمل بأفكارنا .. لنبدع في تطويرها» برئاسة الدكتور حمدي المحروقي عميد الكلية، وتنظيم وإدارة الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر، وبحضور الدكتور السيد أبوهاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام العلمية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية ومن كليات أخرى بالجامعة، وطلاب وطالبات الكلية.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم أيات من الذكر الحكيم ألقاها الطالب إسلام حافظ سليمان بالفرقة الثانية لغة عربيةً، وألقت ندى ناجي أبو النور بالفرقة الرابعة كلمة طلاب كلية التربية المشاركين بالمؤتمر.

وخلال كلمته أشاد الدكتور عاطف حسين بفكرة المؤتمر ورؤيته المتجددة سنوياً، مشيداً بفكرة المؤتمر الثالث بتطوير الكلية برؤية طلابها مشاركةً مع إدارة الكلية لتحسينها وتطويرها، وأثنى نائب رئيس الجامعة على الجهد المبذول مع طلاب الكلية في المؤتمر وفي الأنشطة الطلابية المتنوعة، وتقدم بالشكر للمسئولين عن المؤتمر وللجنة المنظمة ورعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية.

ووجه الدكتور حمدي المحروقي عميد الكلية، بخالص تقديره للدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب لدعمهما الدائم للكلية، كم قدم الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، ومهنئاً الطلاب الفائزين، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

واستعرض الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر، الهدف من المؤتمر ومحاوره الثلاثة ومساراته الثلاثين لتطوير كلية التربية جامعة الزقازيق برؤية وأفكار ومقترحات طلابها، من خلال الأبحاث العلمية والمشاريع الصغيرة والابتكارات والمواهب والفنون التي تقدم بها طلاب الكلية، وقدم خالص امتنانه وتقديره لرئيس الجامعة لدعمه الدائم للكلية، و لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتشريفه للمؤتمر، ودعمه المستمر لأنشطة الطلاب بالكلية والجامعة.

يشار إلى أن فقرات المؤتمر، استعرضت من خلال فيلم تسجيلى إسهامات وانجازات قطاع شئون التعليم والطلاب في خدمة الطلاب بالكلية، حيث تم إلقاء الضوء على نماذج من أعمال الطلاب المشاركين بأبحاثهم ومشاريعهم الإبتكارية والفنية والتي سرد فصولها الطلاب والطالبات أنفسهم، كما عرض كورال طلاب الكلية أنشودة بعنوان "اصنع معجزاتك"، وقدم كورال طالبات الكلية أغنية بعنوان "ابن مصر"

وفي ختام المؤتمر، أهدى الدكتور حمدي المحروقي درع الكلية لنائب رئيس الجامعة وبلوحة فنية من أعمال الطلاب، كما كرم أعضاء هيئة التدريس بالكلية الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بدرع تعبيراً منهم لمجهوداته المثمرة في الكلية لخدمة الطلاب قدمه نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية، كما تم تكريم الطلاب المشاركين في المؤتمر.