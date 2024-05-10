ندوة تثقيفية عن دور الفلاح في التنمية بمركز شباب البربا بجرجا

نفذ مركز شباب البربا التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج ندوة تثقيفية عن دور الفلاح في التنمية الزراعية والصناعية والاقتصادية تحت شعار مراكزنا لخدمة ولادنا بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز .





وأوضح محاضر الندوة الدور الفعال الذي يقوم به الفلاح في تحقيق التنمية في كافة المجالات وما يعود على الدولة وعليه بالنفع الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وأن دور الفلاح لا يقل عن دور اي مهنة أخرى بل أن كل المهن تعتمد في المقام الأول على الفلاح المصري .





تهدف الندوة التثقيفية إلى توعية وتثقيف أعضاء مركز الشباب بأهمية الزراعة ودور الفلاح في تحقيق التنمية .





وأشار الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أهمية تلك الندوات التي توضح أهمية الزراعة ورفع المستوى التعليمي والصحي للفلاح لما له من انعكاس إيجابي على زيادة الإنتاجية الزراعية لكافة المحاصيل مما يعود بالنفع من خلال الصادرات الزراعية المصرية .





وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن الدولة المصرية منمقلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تحث على تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية في كافة المجالات كما تهتم بالتوسع في المساحات الخضراء لتحقيق الاكتفتاء الذاتي لها في كافة المحاصيل الزراعية .





وفي سياق آخر نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج وحدات تدريبية لشعبة الموسيقى والكورال بمركز الفنون بمركز شباب توشكى .





ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة أنه في اطار سعي وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الفنية لدى الشباب والفتيات والطلائع والنشء تم تنظيم تدريبات بمركز الفنون بمركز شباب توشكى لشعبة الكورال والموسيقى وذلك استعدادا للمسابقات الواردة من وزارة الشباب والرياضة في اكتشاف المواهب الفنية .