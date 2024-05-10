تعليم المنشاه يشارك في مشروع اكتشاف الأبطال بقرى "حياة كريمة"

شاركت الإدارة التعليمية بمركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج بقيادة محمد أبو الفضل علي مدير عام الإدارة ونقيب المعلمين ممثلة في نعمت محمد الثاني رئيس قسم التعليم الإعدادي في الاجتماع التحضيري لإطلاق مشروع «اكتشاف الأبطال ٢٠٢٤» لفئة سن ١٠ سنوات إلى ١٨ سنة بالتعاون مع مؤسسة ماونتن فيو للتنمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي ترأسه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ ورضوى أحمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة وعلياء حمزة مدير برنامج ماونتن فيو ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة وممثلي مديرية التربية والتعليم والثقافة ومسئولي وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة .





وقالت نعمت محمد الثاني مندوب تعليم المنشاه بالاجتماع أن مشروع «اكتشاف الأبطال ٢٠٢٤» يهدف إلى تنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة ماونتن فيو للتنمية وذلك لاكتشاف المتميزين في المجالات الرياضية والعلوم والتكنولوجيا والفنون للاعتماد على تلك المواهب فيما بعد في المنافسات والمسابقات الدولية وتمثيل مصر في كافة المحافل المحلية والعالمية

وأكدت رئيس قسم التعليم الإعدادي أن المشروع يستهدف مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدة زمنية قدرها ١٢ شهرا مشيرةً إلى أن الهدف المنشود من المشروع هو إعداد أبطال مميزين رياضياً وفنياً وتكنولوجياً ناضجين نفسياً ومؤثرين اجتماعياً وكذا اكتشاف وتنمية مهارات الطلاب العقلية والإبداعية عن طريق استراتيجيات وبرامج تنمية التفكير والأنشطة التفاعلية والتعلم بالممارسة .





وأوضحت نعمت محمد الثاني مندوب تعليم المنشاه أنه سيتم تنفيذ المشروع على أربعة مراحل تبدأ باكتشاف المواهب في المجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا وذلك من خلال لينك التسجيل الخاص بموقع المؤسسة بالتعاون وزارة التربية والتعليم https://mountainview.foundation/#/register-prog-1

ثم مرحلة التواصل مع الطلاب المسجلين على الموقع والتصفية ثم تبدأ المرحلة الثالثة في شهر أغسطس للتدريب المكثف والمعسكر المغلق وهي المرحلة النهائية لتعزيز القدرات الفنية للمواهب في جميع المحاور وتأتي المرحلة الأخيرة والرابعة وهي مرحلة التبني للأطفال خريجي البرنامج في المراحل السابقة وتشمل مرحلة التبني هنا الطفل وأسرته صحياً وتعليماً،واجتماعياً مطالبة الجميع الإشتراك والتسجيل بالمشروع.