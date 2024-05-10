سقوط حافلة ركاب في نهر مويكا بمدينة سان بطرسبورغ

أفادت لجنة النقل في سان بطرسبورغ ، اليوم الجمعة، بأن سائق حافلة تقل ركابا في مدينة سان بطرسبرغ فقد السيطرة على نفسه، ودارت الحافلة واخترقت سياجا وسقطت في الماء.

وجاء في التقرير أن "سائق حافلة شركة سيارات الأجرة، عندما انعطف من شارع بولشايا مورسكايا إلى جسر بوتسيلوييف، فقد السيطرة على نفسه، ودارت الحافلة، واخترقت السياج وسقطت في الماء".

وقال مصدر لـ"سبوتنيك" إنه من بين 20 راكبا كانوا على متن الحافلة التي سقطت في المياه في سان بطرسبورغ، قتل 4، بينما دخل 4 آخرون في حالة وفاة سريرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الخدمة الصحفية للمقر الإقليمي لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، أن الحافلة سقطت من جسر في نهر مويكا في سان بطرسبرغ، ووفقاً للبيانات الأولية، كان هناك نحو 20 شخصاً داخل السيارة وقت حدوث الحادث.

ووفقًا لتقارير إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق التابعة لروسيا في سانت بطرسبرغ، تم فتح قضية جنائية تتعلق بتقديم خدمات لا تفي بمتطلبات السلامة بعد سقوط حافلة في نهر في سان بطرسبرغ.