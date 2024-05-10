رياح الخماسين تضرب طقس الاسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة، ورغم ذلك سادت أجواء دافئة على مختلف الأنحاء، مع نشاط ملحوظ للرياح خماسينية محملة بالرمال والأتربة، مما أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ، مع ارتفاع درجات الحرارة

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم الجمعة، بمحافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، أجواء دافئة نهارا ومائلة للبرودة ليلا، مع نشاط ملحوظ للرياح تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط بين 2 إلى 3 أمتار. بمقدار 7 درجات؛ حيث بلغت العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، صاحبها رياح نشطة تراوحت سرعتها بين 50 إلى 60 كم/الساعة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من(3:2 متر).

وفى سياق متصل أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية- أن حالة البحر مستقرة وأمواجه هادئة مع سطوع الشمس معظم الأوقات ورفع الرايات الخضراء بكافة الشواطئ.

ودعت المصايف المواطنين لاصطحاب أطفالهم والتوجه للشواطئ للاستجمام، قائلة: «النهاردة الجمعة ممكن تخطفوا ساعتين في نص اليوم تغيروا جو المذاكرة وتشحنوا طاقة وترجعوا تكملوا».

وشدد البيان على بعض التعليمات لرواد الشواطئ من بينها عدم دفع أي "إكرامية" للعاملين بالشواطئ أو رمي أكياس بلاستيك على الرمال أو في البحر، فضلًا عن التأكيد على استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس بالمجان.