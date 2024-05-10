السياحة والاعلام توقع بروتوكول تعاون مشترك بالاسكندرية

وقعت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة في الاسكندرية، ومعهد الاسكندرية العالى للاعلام، بروتوكول تعاون ثنائي بين الطرفين، لخلق كوادر طلابية مدربة وواعية والاستفادة من خدمات الهيئة الإقليمية.

ووقع البروتوكول كل من اللواء هشام لطفى، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والدكتور محمد فاروق رئيس مجلس إدارة المعهد ومحمد العيسى نائب رئيس مجلس إدارة المعهد.

وقالت الدكتورة غادة اليماني، عميد المعهد، إن البروتوكول يأتي استكمالًا لسلسلة بروتوكولات التعاون الموقعة بين المعهد والعديد من المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية، في إطار مجالات التدريب الإعلامي في العديد من فروع الإعلام المختلفة إلى جانب التنسيق والتكامل في العديد من المجالات الأخرى، وترسيخ العلاقات بين طرفي البروتوكول على نحو يضمن تحقيق أقصى استفادة لخلق كوادر طلابية مدربة على أعلي مستوي تمتلك الأدوات العلمية الحديثة التي تستطيع بها مواكبة التطور المذهل في مجالات الإعلام وخلق فرص تدريبية هائلة في ظل ادارة واعية.

وفي شأن متصل، يفتتح المعهد فعاليات المعرض السنوي للتصوير الفوتوغرافي بعنوان «المُولد»، الأحد المقبل 12 مايو، ويتم افتتاح المعرض بمقر المعهد،مشيرة إلى أن المعرض من إنتاج طلاب المعهد من المستوى الثالث بقسم الصحافة، على هامش مقرر التصوير الصحفى، تحت إشراف الدكتور محمد عثمان وكيل المعهد ورئيس قسم الصحافة بالمعهد.

كان قد اعلن عن إنطلاق المعرض السنوي للتصوير الفوتوغرافي بعنوان " المُولد " ويتم افتتاح المعرض فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور نخبة متميزة من الصحفيين من مختلف الصحف القومية والخاصة وكوكبة من إعلامى الاسكندرية و ذلك بمقر المعهد

جدير بالذكر أن المعرض من إنتاج طلاب المعهد من المستوى الثالث بقسم الصحافة على هامش مقرر التصوير الصحفى و ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عثمان وكيل المعهد و رئيس قسم الصحافة بالمعهد