كل ما تريد معرفته عن حساسية الربيع| أعراضها وطرق علاجها

مع بداية فصل الربيع وما يصاحبه من تغيرات جوية كثيرة يعانى الكثير من أعراض الحساسية أو ما تسمى "حساسية الربيع" وتظهر فى سيلان الأنف ودموع واحمرار العين والعطس والسعال وضيق التنفس، وتزيد هذه الأعراض عند مرضى الجهاز التنفسي وخاصة المصابين بالربو، ولذلك لابد من الالتزام بالنصائح واتباع الاجراءات الصحية لتفادي تلك المشاكل الصحية وتخفيف آثارها ، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن حساسية الربيع وطرق الوقاية والتخفيف منها.

حساسية الربيع

هي ردة فعل الجسم عند التعرض لمادة خارجية تدخل من خلال التنفس، أو اللمس، أو عبر الجهاز الهضمي، حيث تقوم بعض خلايا جهاز المناعة بإفراز مواد معينة عندها، مثل الهستامين ومن الممكن أن تسبب هذه المواد أعراضًا، مثل: الاحمرار، أو الحكة، أو احتقان الأنف وغيرها من أعراض فرط التحسس.

ويحفز الحساسية التعرض لحبوب لقاح الأشجار والأعشاب المحمولة في الهواء في هذه الفترة من كل عام ، وعادةً ما تصيب الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاماً أكثر من غيرهم.

أعراض حساسية الربيع

حكة الجلد.

حكة العينين.

احمرار العينين.

حكة البلعوم.

العطس.

زيادة إفرازات الأنف.

ضيق التنفس لدى مرضى الربو.

ظهور الهالات السوداء حول العينين.

علاج حساسية الربيع

يعد عدم التعرض لمسببات حساسية الربيع قدر الإمكان هو أنجح و أفضل علاج لها وذلك عن طريق:

تغيير مفارش السرير دوريًا.

استخدام المكنسة الكهربائية في تنطيف المنزل.

الامتناع عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

إزالة الغبار بشكل دوري.

تنظيف السجاد والأثاث في أكثر الأماكن التي نتواجد فيها بشكل طويل.

إغلاق النوافذ والستائر جيدًا.

الاستحمام قبل النوم لأن الجسم والشعر يجمعان كميات كبيرة من حبوب اللقاح أثناء التواجد خارج المنزل.

تجنب تجفيف الملابس في مكان مفتوح ومعرض للهواء.

وهناك بعض العلاجات الدوائية والتي يجب أن تؤخذ بإستشارة الطبيب والتي تتمثل في:

الأدوية المضادة للهيستامين.

الأدوية المزيلة لاحتقان الأنف سواء الفموية أو على بخاخ أنفي.

الرذاذ الأنفي المحتوي على الستيرويد حيث يعد هو الخيار الأمثل لعلاج حساسية الربيع.

قطرات العيون المخصصة لحساسية العين.

أفضل أعشاب طبيعية لحساسية الربيع

البابونج

يُهديء البابونج جفاف العينين والحكة، فعليك وضع أكياس شاي البابونج المبردة والمبللة على عينيك لمدة 3-5 دقائق.

النعناع

يعمل النعناع كمزيل احتقان قوي، لذا يفضل نقع أوراقه الطازجة أو المجففة في الماء المغلي لتحضير شاي يجعل التنفس أسهل قليلًا.

الزنجبيل

مزج الزنجبيل مع العسل يُعطي مسكنًا طبيعيًا للألم يعالج التهاب الحلق الملتهب.

العسل

يقلل العسل أعراض السعال أو التهاب الحلق، ويساعد تناول ملعقة سواء بمفردها أو مع فنجان من الشاي، على الشعور بالراحة.

الزعتر

الزعتر مضاد للميكروبات، ويمكنك نقع ملعقتين صغيرتين من الزعتر الطازج لصنع الشاي الخاص بك .