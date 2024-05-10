فوز وتعادلان في افتتاح الجولة الختامية بمجموعة الهبوط بالمحترفين

انتهت منافسات الجولة التاسعة والاخيره بالمرحلة الثانية بمجموعة الهبوط بدورى المحترفين، حيث أسفرت نتائج الجولة الختامية بفوز كلا من أبو قير للأسمدة، كما تعادل كلا من بترول أسيوط ومكادي .

نتائج الجولة الختامية بمجموعة الهبوط بدوري المحترفين :

فوز فريق أابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه على فريق وي بقيادة هاني العقبي بهدفين مقابل هدف.

تعادل فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود مع فريق النصر للتعدين بقياده محمد صلاح بهدفين لكلا منهما.

- - تعادل فريق مكادى بقيادة محمود ابراهيم مع فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال سلبيا.

ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين بعد الجولة الختامية :

1- ابو قير للاسمده 48 نقطة

2- بترول أسيوط 41نقطة

3- وي 39نقطة

4- أسوان 35 نقطة

5- دكرنس 33 نقطة

6- مكادى 27نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 20 نقطة

9- النصر للتعدين 12 نقطة

10- مصر للمقاصة 12 نقطة