محاولة اختطاف سفينة شرقي عدن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إنها تلقت تقريرًا عن محاولة اختطاف فاشلة لسفينة على بعد 195 ميلا بحريا إلى الشرق من عدن في اليمن.

وذكر ربان السفينة أن زورقًَا صغيرًا اقترب وكان على متنه 5 أو 6 مسلحين، ومعهم سلالم لاعتلاء السفينة.

وذكرت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية أن المسلحين في الزورق أطلقوا النار أولا على السفينة، لكن فريقا أمنيا على متنها رد بإطلاق النار أيضا، مما أجبر الزورق على التراجع.

وأضافت أن ما بلغها يشير إلى أن السفينة وطاقمها بخير وأنها متجهة إلى الميناء التالي.

وتشن جماعة الحوثي هجمات انطلاقا من اليمن بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وتقول مصادر في قطاع الملاحة البحرية إن قراصنة في المنطقة ربما شجعهم الوضع الأمني، أو أنهم يستغلون الفوضى الناجمة عن هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على مسارات الشحن.

الموساد يعترف بتفاجئه بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" اعترف للمرة الأولى بأنه فوجئ بهجوم "حماس" على المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر.

وكتب الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان: "اعترف جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد للمرة الأولى بأنه تفاجأ بأحداث 7 أكتوبر، وذلك في وثيقة أعدها الموساد للطبعة الجديدة من نشرة مركز تراث وإحياء ذكرى الاستخبارات الإسرائيلية، والتي تتضمن تفاصيل نشاط الوكالة خلال الحرب في غزة".

وأشار ميلمان إلى أن "الاعتراف قد يبدو بديهيا، لكنه يحمل في الواقع أهمية عندما يظهر في منشور رسمي للوكالة"، مبينا أنه "رغم أن الوثيقة لم تكن موقعة، إلا أنه من الواضح لأي شخص مطلع على إجراءات عمل الموساد فإن كل كلمة فيها تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الموساد ديفيد بارنياع".

وذكر ميلمان أن الوثيقة توضح أن "الموساد في نطاق دوره لا يركز على الساحة الفلسطينية، ولكن من الناحية العملية، فمن المؤكد أن لديه اتصالا وتفاعلا مع العديد من الأطراف المتعلقة بهذا المجال".

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنته الحركة على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر.

