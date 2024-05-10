الموساد يعترف بتفاجئه بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" اعترف للمرة الأولى بأنه فوجئ بهجوم "حماس" على المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر.

وكتب الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان: "اعترف جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد للمرة الأولى بأنه تفاجأ بأحداث 7 أكتوبر، وذلك في وثيقة أعدها الموساد للطبعة الجديدة من نشرة مركز تراث وإحياء ذكرى الاستخبارات الإسرائيلية، والتي تتضمن تفاصيل نشاط الوكالة خلال الحرب في غزة".

وأشار ميلمان إلى أن "الاعتراف قد يبدو بديهيا، لكنه يحمل في الواقع أهمية عندما يظهر في منشور رسمي للوكالة"، مبينا أنه "رغم أن الوثيقة لم تكن موقعة، إلا أنه من الواضح لأي شخص مطلع على إجراءات عمل الموساد فإن كل كلمة فيها تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الموساد ديفيد بارنياع".

وذكر ميلمان أن الوثيقة توضح أن "الموساد في نطاق دوره لا يركز على الساحة الفلسطينية، ولكن من الناحية العملية، فمن المؤكد أن لديه اتصالا وتفاعلا مع العديد من الأطراف المتعلقة بهذا المجال".

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنته الحركة على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر.

على خلفية القرار الأمريكي.. وزراء إسرائيليون يهاجمون بن غفير ونتنياهو ينفجر ضاحكا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن بعض وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد هاجموا الوزير إيتمار بن غفير.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن عددا من وزراء "الكابينيت" المصغر الإسرائيلي قد هاجموا بن غفير على خلفية مهاجمته للولايات المتحدة الأمريكية بعيد قرارها بعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة إذا دخل جيشها إلى رفح في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد انفجر ضاحكا من تعليقات بعض الوزراء خلال جلسة الكابينيت.

ويشار إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد أعلن، مساء أمس الخميس، أنه سيطلب إجراء تصويت في جلسة المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر "الكابينيت" على الإلغاء الكامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن بن غفير سعيه لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر التصويت داخل "الكابينيت" على الإلغاء الكامل لدخولها من المعابر المشتركة بين بلاده وغزة.

وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر ، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.