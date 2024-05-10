القبض على مستريحة الشهادات الدراسية في سوهاج.. نصبت على عشرات الشباب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في ضبط سيدة تدير كيانًا تعليميًا وهميًا، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ضبط المتهمة وبحوزتها شهادات مزورة وأجهزة إلكترونية

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومات تفيد بقيام سيدة بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج، تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية في مختلف المجالات، ومنحهم شهادات مزورة بمقابل مادي.

وبحسب المعلومات، كانت المتهمة تُوهم المتدربين بأن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد، وذلك بقصد النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وبناءً على هذه المعلومات ومزيد من التحريات، تم تكليف فريق من البحث والمباحث لمتابعة النشاط الإجرامي للمتهمة، وجمع الأدلة اللازمة ضدها.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة وبحوزتها (عدد 86 شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمي المذكور)، و "جهاز حاسب آلي لاب توب بمشتملاته"، حيث تبين بفحصه فنيًا احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى 3 أكلاشية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، وجاري عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وتناشد الإدارة العامة للمواطنين توخي الحذر من مثل هذه الكيانات الوهمية، والتأكد من صحة أي شهادات تعليمية قبل الحصول عليها، وذلك لتجنب الوقوع ضحية للنصب والاحتيال.

وفي سياق منفصل نجحت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض مخلفات بالمهندسين خلف فيلا المُطرب الراحل عبد الحليم حافظ، بمحافظة الجيزة.

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ووصل بلاغ للجهات المعنية بشأن الحريق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية بين السُكان.

وقامت السلطات بفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداد ألسنة اللهب للعقارات المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة، أن بعض المواطنين يهملون فى التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، والإهمال فى صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز تؤدى إلى حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.