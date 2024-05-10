أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 10-5-2024

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-5-2024 بالبنوك العاملة في مصر، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 153.09 جنيه للشراء، و154.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 58.87 جنيه للشراء، 59.33 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 50.72 جنيه للشراء، 51.09 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 58.87 جنيه للشراء، 59.33 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 153.09 جنيها للشراء، و154.12 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

تكبد الدولار خسائر، في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، بعدما تراجع الليلة الماضية أمام اليورو والجنيه الإسترليني، بفعل بيانات أظهرت مزيدا من العلامات على تباطؤ سوق العمل الأميركية وبالتالي زيادة احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 155.39 ين منخفضا من أعلى مستوياته البالغ 155.95 الذي سجله في الجلسة السابقة. وسجل اليورو 1.0782 دولار بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة الليلة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، عند 105.25.