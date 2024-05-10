«الشباب والإبداع».. أمسية ثقافية فنية للجنة الشباب بمسرح السامر..الاحد

«الشباب والإبداع».. ضمن خطة نشاط وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، تنظم لجنة الشباب بقيادة الدكتورة منى الحديدى أمسية ثقافية فنية بعنوان: "الشباب والإبداع وصناعة الوعي"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024؛ بمسرح السامر بالعجوزة.

يدير الأمسية الصحفي محمد خضير، المحرر الثقافي ببوابة روز اليوسف، وعضو لجنة الشباب، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي: المخرج أحمد السيد، عضو لجنة المسرح، والفنان الشاب سامح عيسي، المطرب بفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، والفنان والمطرب سامح يسري، وعمرو البسيونى، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعضو لجنة الشباب"، والفنانة والإعلامية هنادي محمود، والدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان - مقرر اللجنة.

يعقب الأمسية الثقافية أمسية فنية بمشاركة مجموعة من الشباب الحضور والطلاب وأعضاء الفرق الفنية، وحفل غنائي لفرقة قصور الثقافة لأغانى الشباب بإشراف وتعاون الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، تقدم من خلاله مجموعة من الاغانى الوطنية والشبابية التى تتميز بها.