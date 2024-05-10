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الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يؤكد العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحركة حماس

الرئيس الأمريكي بايدن
الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو

بايدن وإسرائيل.. قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل بهدف إلحاق هزيمة دائمة بحركة حماس، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا نهائيا بشأن كيفية المضي قدمًا في شحنة الأسلحة إلى إسرائيل التي تم إيقافها مؤقتًا.

كما أوضح البيت الأبيض في بيانه، أن "واشنطن" قدمت لإسرائيل بعض البدائل حول كيفة ملاحقة عناصر حركة حماس، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية".
بينما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقـصف حي الجنينة شرقي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

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